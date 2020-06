Candidata a 'Miss Hitler' é presa na Inglaterra por integrar grupo neonazista

247 - A jovem Alice Cutter, de 24 anos, candidata ao concurso de beleza “Miss Hitler”, e seu namorado, Mark Jones, de 25 anos, foram presos nesta terça-feira (9) por fazerem parte do grupo neonazista britânico National Action.

Em março, os dois foram condenados por participarem do grupo em um julgamento em março com mais dois membros do grupo. A jovem foi condenada a 3 anos de prisão e o namorado vai cumprir pena de 5 anos e meio.

O National Action era um grupo neonazista de ultradireita e foi banido do Reino Unido em 2016 por terrorismo. É crime no país ser membro do grupo, conhecido por ser extremamente racista, antissemita e homofóbico.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.