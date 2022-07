Candidata a premiê do Reino Unido promete liderar Ocidente em resposta à operação russa na Ucrânia

Apoie o 247

247 - "Como primeira-ministra, me esforçarei para liderar a resposta do Ocidente a essa agressão brutal e garantir que nossos amigos ucranianos finalmente alcancem sua liberdade", disse Penny Mordaunt em artigo publicado pelo The Telegraph no sábado (16), referindo-se ao combate que pretende fazer à Rússia depois que o país governado por Vladimir Putin iniciou a operação militar especial na Ucrânia.

A ministra ressaltou que continuará apoiando a Ucrânia, qualificando esses esforços de "um dos maiores legados de Boris Johnson". Mordaunt também afirmou que "redobrará" a cooperação com os Estados Unidos e a União Europeia para fornecer assistência militar coordenada a Kiev, informa a Sputnik.

A candidata fez mais promessas relacionadas à Ucrânia, como intensificar o treinamento de soldados ucranianos, formar uma força-tarefa para desminar as águas do mar Negro, bem como reforçar as operações de informação para "melhorar a resiliência doméstica da Ucrânia".

Mordaunt ressaltou, porém, que o Reino Unido "não procurou um confronto com a Rússia" e apontou o dedo acusatório a Moscou atribuindo a ela culpa pela crise atual.

A Rússia começou a operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro, após as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk terem pedido ajuda contra as forças da Ucrânia. Em resposta à operação russa, os países ocidentais lançaram uma campanha abrangente de sanções contra Moscou e têm fornecido armas à Ucrânia.

