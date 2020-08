Candidata presidencial dos EUA cancela comício após ser 'mordida por morcego'

"Não poderei comparecer ao comício de campanha amanhã de manhã [8]. Vou tomar a vacina contra a raiva como medida de precaução depois de ter sido mordida por um morcego perto do início da campanha", postou Jo Marie Jorgensenn, candidata do Partido Libertário edit

Sputnik - A candidata do Partido Libertário nas eleições presidenciais de 2020 nos EUA, Jo Marie Jorgensen, anunciou que não compareceria a um comício programado para este sábado devido a uma mordida de morcego.

"Não poderei comparecer ao comício de campanha amanhã de manhã [8]. Vou tomar a vacina contra a raiva como medida de precaução depois de ter sido mordida por um morcego perto do início da campanha", explicou a professora titular de psicologia da Universidade de Clemson, na Carolina do Sul.

O incidente com o morcego não foi grave mas seus comentários acabaram viralizando na rede.

A candidata não forneceu detalhes sobre as circunstâncias do incidente com o mamífero, mas explicou que se trata de um "morcego da Carolina do Sul", e não da espécie chinesa, como diversos internautas afirmaram.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, há animais com raiva em todos os estados dos EUA, com exceção do Havaí.

Jorgensen pretendia percorrer os estados de Mississípi e Louisiana durante o final de semana. Apesar do contratempo com o morcego, a candidata prometeu comparecer aos próximos eventos de sua agenda.

