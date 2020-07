Candidato à presidência da Coreia do Sul, Prefeito da capital Seul está desaparecido

247 - O prefeito de Seul, capital da Coreia do Sul, está desaparecido, informou a polícia do país nesta manhã de quinta-feira (9). No momento, agentes realizam buscas no bairro de Sungbuk, onde foi detectado o último sinal do celular de Park Won-soon. A informação é do jornal O Globo.

Membro do partido democrata, Won-soon é potencial candidato à presidência da Coreia do Sul nas eleições de 2022. O prefeito de Seul cumpre seu terceiro mandato no cargo que ocupa desde 2011, acrescenta a reportagem.

A filha de Won-soon teria alertado a polícia sobre o desaparecimento do prefeito ainda na manhã desta quinta-feira.

A Prefeitura de Seul confirmou que Won-soon não apareceu para trabalhar e não deixou explicações. A agenda da autoridade local foi cancelada.

