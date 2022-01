Candidato à presidência da França diz que país deve deixar a Otan

Apoie o 247

ICL

247 - O líder do partido de esquerda França Insubmissa, Jean-Luc Melenchon, disse que o país deveria participar dos esforços para “desacelerar” a situação internacional, em vez de seguir Washington na nova Guerra Fria contra a China e a Rússia.

Abandonar totalmente a Otan seria, em sua opinião, benéfico para a França, pois o país deixaria de fazer parte do "aventureirismo militar” dos EUA, informa o RT.

“Eu sou a favor de deixar a Otan. Precisamos diminuir a escalada. Se sairmos da Otan, não cairemos na lógica da guerra fria que os americanos mantêm com a Rússia e a China ”, afirmou.

PUBLICIDADE

O político também disse que vê a Rússia mais como parceira da França do que como adversária. Foi o Ocidente que colocou o bloco da Otan no atual impasse com Moscou, quebrando suas promessas de não expandir suas forças para o leste, destacou Melenchon.

PUBLICIDADE