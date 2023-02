Candidato à presidência dos EUA pede fim da ajuda à Ucrânia

Apoie o 247

RT - Os EUA estão sendo “jogados” por Pequim no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, com a China supostamente tentando prolongar as hostilidades pelo maior tempo possível, acredita Vivek Ramaswamy. O empresário anunciou oficialmente sua candidatura às primárias presidenciais de 2024 do Partido Republicano no início desta semana.

Ele fez as observações em uma série de tweets na sexta-feira, comparando o conflito na Ucrânia à Guerra do Vietnã e instando Washington a “se concentrar” na China. Ramaswamy alegou que as hostilidades em andamento estavam sendo usadas pela China para diminuir as capacidades militares de Washington antes de um conflito iminente sobre Taiwan.

“O principal deve ser o principal: foco na China. A China quer que a guerra na Ucrânia dure o máximo possível para esgotar a capacidade militar ocidental antes de invadir Taiwan. Está funcionando: pensamos que 'parecemos' mais fortes ajudando a Ucrânia, mas na verdade 'nos tornamos' mais fracos contra a China”, escreveu ele.

É como o Vietnã, só que desta vez a China é como a URSS – e eles estão jogando contra nós de forma ainda mais eficaz. Precisamos acordar para o America First 2.0. As coisas estão mais complicadas agora.

Os EUA e a China há muito tempo discordam sobre a questão de Taiwan, com Pequim considerando a nação insular como parte integrante do país sob sua política de Uma China. A ilha, que se autogoverna desde 1949, nunca declarou oficialmente sua independência da China.

Washington, que adere formalmente à política de Uma China, mantém laços estreitos com Taipei, fornecendo armas à ilha e enviando rotineiramente navios de guerra para o Estreito de Taiwan. Pequim acusou repetidamente Washington de desestabilizar a situação na região, intrometer-se nos assuntos internos da China e alimentar sentimentos separatistas na ilha.

Enquanto isso, os EUA acusaram a China de alimentar tensões em torno de Taiwan e denunciaram exercícios militares em larga escala, repetidamente realizados pelos militares chineses perto da ilha.

