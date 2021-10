Candidato da extrema direita do Chile diz que expulsará embaixadores de Cuba e Venezuela e gagueja sobre China (vídeo)

Admirador de Pinochet de Bolsonaro, José Antonio Kast, disse em entrevista que, caso seja eleito, expulsará embaixadores de Cuba e Venezuela do país, mas por questões econômicas não faria o mesmo com a China edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O candidato de extrema direita à Presidência do Chile, José Antonio Kast, disse em entrevista que, caso seja eleito, expulsará embaixadores de Cuba e Venezuela do país.

Questionado se faria o mesmo com a China, ele disse que não por questões econômicas. "Então os princípios vão às favas?", indagou o jornalista, deixando o candidato gaguejando. Kast é admirador de Jair Bolsonaro e de Pinochet.

Kast lidera as intenções de voto, com apenas 3 pontos percentuais de vantagem sobre o esquerdista Gabriel Boric, de acordo com uma pesquisa do instituo Cadem.

PUBLICIDADE

A hipocrisia da direita demolida em 1 minuto.



José Antonio Kast, amigo de Bolsonaro e admirador de Pinochet, diz que expulsará embaixadores de Cuba e Venezuela se eleito. Perguntado se faria o mesmo com a China, o sorriso de quem é flagrado no cinismo apareceu. Assista e dê RT. pic.twitter.com/ZaJTqlIJIu — Rogério Tomaz Jr. (@rogeriotomazjr) October 31, 2021













PUBLICIDADE