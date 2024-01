Candidato do partido no poder em Taiwan nega princípio de que só existe uma China

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O candidato presidencial do partido que administra Taiwan, Lai Ching-te, disse nesta terça-feira (9) que se opõe ao princípio de que só existe uma China. “Aceitar a proposta de princípio único da China não é a verdadeira paz”, disse. Apesar disso, afirmou também que manterá o status quo e buscará a paz por meio da força se for eleito, permanecendo aberto ao envolvimento com Pequim sob as condições prévias de igualdade e dignidade, informa a Reuters.

Taiwan pertence ao território da República Popular da China, que classificou as eleições da ilha como uma escolha entre a paz e a guerra através do Estreito de Taiwan.

continua após o anúncio

Pequim denunciou o vice-presidente Lai, do Partido Democrático Progressista (DPP), como separatista e alertou que qualquer tentativa de pressionar pela independência formal de Taiwan significa conflito. O governo de Taiwan rejeita a afirmação da soberania da China.

Apesar disso, Lai afirmou que vai tentar dialogar com a China, observando que o diálogo poderia diminuir os riscos de conflito no Estreito de Taiwan e que o desenvolvimento pacífico é do interesse de ambos os lados e do mundo.

continua após o anúncio

O DPP e o maior partido da oposição de Taiwan, o Kuomintang (KMT), que tradicionalmente favorece laços estreitos com a China, comprometeram-se a reforçar as defesas de Taiwan.

Ambos dizem que apenas os 23 milhões de habitantes de Taiwan podem decidir o seu futuro, embora o KMT diga que se opõe fortemente à independência.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: