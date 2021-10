Caravana de centenas de imigrantes percorre o México rumo ao norte

Apoie o 247

HUIXTLA, México (Reuters) - Centenas de imigrantes da América Central e do Caribe atravessavam o México nesta quarta-feira (27), a mais recente de uma série de caravanas que tentaram chegar à fronteira dos Estados Unidos nos últimos meses.

Os EUA registram níveis recordes de imigração neste ano. Agentes da Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira (CBP) apreenderam ou expulsaram mais de 1,7 milhão de imigrantes nos últimos 12 meses.

A maioria dos membros da caravana mais recente são famílias com crianças pequenas, de acordo com uma testemunha da Reuters que estimou que cerca de dois mil imigrantes estavam reunidos na terça-feira em Huixtla, no Estado de Chiapas do norte mexicano, para descansarem e receber cuidados médicos antes de retomar a viagem rumo ao norte.

Entre eles estava Arleth Chavez, da Guatemala, que percorreu cerca de 45 quilômetros com a caravana desde que partiu da cidade sulista de Tapachula no final de semana.

"Meus pés estão ardendo e doloridos por causa das bolhas", contou Chavez. "Vou tão longe quanto Deus permitir."

Imigrantes denunciam o demorado processo de asilo de Tapachula, localizada perto da fronteira sul do México com a Guatemala, e milhares partiram da cidade em uma série de caravanas neste ano, entre eles muitas famílias do Haiti.

Alguns integrantes da caravana mais recente almejam chegar à Cidade do México, onde esperam que o processo de asilo possa ser mais rápido, enquanto outros pretendem seguir para a divisa com os EUA.

