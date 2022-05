Cargas marítimas de petróleo russo batem recorde

Apoie o 247

RT - Quase 62 milhões de barris do principal petróleo bruto dos Urais da Rússia, uma quantidade recorde, estão atualmente em navios-tanque no mar, de acordo com dados da empresa de análise de energia Vortexa, conforme citado pela Reuters.



No entanto, os comerciantes estão lutando para encontrar compradores para algumas das cargas, já que os países da UE não concordam com uma possível proibição do petróleo russo. Outros compradores teriam evitado o petróleo russo devido a temores de futuras sanções.



De acordo com a Vortexa, o volume de petróleo bruto dos Urais no mar é o triplo da média registrada antes de 24 de fevereiro, quando a operação militar da Rússia foi lançada na Ucrânia.



"Os números das manchetes, mostrando que as exportações russas ainda são relativamente fortes, não contam a história completa", ressaltou Clay Seigle, estrategista de energia de Houston, citado pela Reuters. “O petróleo russo no mar continua a se acumular”.



O número de cargas dos Urais no mar sem destino definido constitui 15% do total, também uma nova alta, disse Seigle, acrescentando que parte do petróleo pode estar em trânsito para compradores não divulgados, enquanto outros podem ser cargas não vendidas.



A maioria dos barris de petróleo bruto russo foi para a Ásia, principalmente para a Índia e a China, enquanto os volumes destinados à Europa também aumentaram.

