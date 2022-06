Carro atropela multidão em rua comercial de Berlim e deixa um morto

Apoie o 247

ICL

BERLIM (Reuters) - Um carro atropelou uma multidão de pessoas em Berlim nesta quarta-feira, matando uma pessoa em um bairro da capital alemã popular entre turistas e compradores, disse a polícia.

A polícia identificou o motorista como um alemão-armênio de 29 anos, que bateu o carro em uma vitrine e foi detido por transeuntes e entregue às autoridades.

O jornal alemão Bild identificou a vítima que morreu como uma professora que estava na rua com um grupo de alunos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas, disse um porta-voz da polícia no local, oeste de Berlim, próximo à Igreja Memorial Kaiser Wilhelm, um dos marcos mais conhecidos da capital alemã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cinco dos feridos corriam risco de morrer, segundo um porta-voz dos bombeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Acredita-se que um homem tenha atropelado um grupo de pessoas. Ainda não se sabe se foi um acidente ou um ato deliberado", afirmou a polícia.

"Estamos no local com cerca de 130 funcionários de emergência", acrescentou a polícia. "O veículo, um carro pequeno, foi guardado no local."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os agentes estão investigando se o incidente foi um ataque deliberado ou possivelmente um acidente com causa médica, disse um porta-voz da polícia, acrescentando que o motorista recebeu tratamento médico.

"É muito cedo para especular sobre as circunstâncias (do incidente)", disse um porta-voz do Ministério do Interior em uma coletiva de imprensa do governo federal em Berlim.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE