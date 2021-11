Carro invade desfile de Natal em Wisconsin, nos EUA, e deixa 5 mortos (vídeo)

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - Pelo menos cinco pessoas morreram e 40 ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo SUV em Waukesha, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, neste domingo (21). Elas assistiam a um desfile de Natal quando um motorista invadiu a pista, em alta velocidade.

“Podemos confirmar que cinco pessoas morreram e 40 estão feridas. No entanto, esses números podem mudar à medida que coletamos mais informações”, disse a polícia do condado de Waukesha, por meio de um comunicado.

Entre os feridos, estariam ao menos 12 crianças, segundo as agências internacionais.

PUBLICIDADE

O veículo de um suspeito foi recuperado e uma “pessoa de interesse da polícia” está sob custódia, ainda de acordo com fontes da área de segurança. Não se sabe se o incidente foi um ato de terrorismo.

A Casa Branca monitora a situação. O presidente Joe Biden foi informado da tragédia, de acordo com um funcionário do governo. O escritório do FBI em Wisconsin também está ciente do incidente, de acordo com um porta-voz.

PUBLICIDADE

Waukesha é uma cidade com cerca de 70 mil habitantes localizada no Condado de Waukesha.

➡️Carro invade desfile de Natal em Wisconsin, nos EUA, e deixa 5 mortos



O veículo de um suspeito foi recuperado e uma “pessoa de interesse da polícia” está sob custódia, segundo fontes da segurança.



Leia: https://t.co/Q6B9N7biu2 pic.twitter.com/1iGQmBbljh PUBLICIDADE November 22, 2021





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: