Carta assinada por 100 figuras públicas condena comentários homofóbicos de ministra francesa

Deutsche Welle - Mais de 100 personalidades proeminentes da França assinaram uma carta aberta denunciando o que descrevem como comentários homofóbicos feitos pela recém-nomeada ministra Caroline Cayeux.

Publicada no Journal du Dimanche neste domingo (17/07), o texto questiona se a francesa de 73 anos – que foi nomeada ministra da Coesão Territorial no início deste mês – deve mesmo se manter no cargo.

As acusações contra Cayeux se remetem a comentários feitos em 2013, quando ela chamou os planos da França de legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por casais homossexuais de um "capricho" que vai "contra a natureza".

