Carta da Amazônia será lançada na COP27 na presença de Lula

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja nesta segunda-feira (14) para a COP27, a conferência da ONU (Organização das Nações Unidas) sobre mudanças climáticas. Seus compromissos oficiais começam na quarta (16).

A agenda inclui encontro com governadores da Amazônia Legal e autoridades internacionais, pronunciamento na área da ONU e participação no fórum de povos indígenas e mudanças climáticas.

Na quarta-feira (16), às 11h (horário de Sharm el-Sheikh; 6h no horário de Brasília) Lula participará do evento Carta da Amazônia, com os governadores de Amapá, Acre, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Rondônia.

O grupo pretende entregar a Lula um plano com detalhamento de ações para controle do desmatamento, informa a Folha de S.Paulo.

O governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB) foi o responsável por convidar Lula para a COP27.

Ainda na quarta, às 17h15, no horário do Egito, Lula fará seu pronunciamento oficial na COP27, na área da ONU.

Na quinta (17), às 10h do horário local, o presidente eleito participa de um encontro com organizações da sociedade civil brasileira no Brazil Hub, e, às 15h, do Fórum Internacional dos Povos Indígenas para Mudanças do Clima.

