Casa Branca anuncia apoio a possível candidatura de Finlândia e Suécia à OTAN

Sputnik - Nesta quinta-feira (12), a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os Estados Unidos apoiariam uma eventual candidatura de Finlândia e Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A declaração de Psaki foi dada durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

"Os EUA apoiariam uma candidatura de Finlândia e Suécia à OTAN, caso ambos tentem entrar. Nós respeitaremos, é claro, qualquer decisão que tomem. Finlândia e Suécia são parceiros próximos e valiosos dos EUA e da OTAN. Ressalto que mesmo eles não sendo países-membros da OTAN, nossas forças armadas trabalham juntas há muitos anos", afirma Psaki.

Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, Finlândia e Suécia passaram a discutir a possibilidade de fazer um pedido formal de entrada na OTAN. O eventual ingresso na aliança militar ocidental faria com que os países abandonassem uma histórica postura de neutralidade.

A expectativa é a de que os dois países anunciem a decisão conjunta de entrar na OTAN na cúpula da aliança, em junho.

A possibilidade de expansão da OTAN é vista com preocupação pela Rússia. Mais cedo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a entrada da Finlândia constituiria uma ameaça à segurança russa.

"Há uma instrução do presidente e comandante-em-chefe [russo, Vladimir Putin] para desenvolver uma lista de medidas para fortalecer nossos flancos ocidentais em conexão com o fortalecimento do flanco oriental da OTAN. A OTAN está se movendo em nossa direção. Portanto, claro, tudo isso se tornará um elemento para análise especial e o desenvolvimento de medidas necessárias para equilibrar a situação e garantir nossa segurança", disse.

