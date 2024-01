Casa Branca apoia projeto de lei sobre apreensão de ativos russos congelados

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A Casa Branca apoia um projeto de lei que permitiria a apreensão dos ativos congelados da Rússia e sua transferência para Kiev, informou a Bloomberg, citando uma nota do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSC) ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos EUA. Em junho, senadores dos EUA apresentaram o Ato de Reconstrução da Prosperidade Econômica e Oportunidade (REPO) para os Ucranianos, que permitiria a apreensão e transferência de ativos russos para Kiev. A nova legislação concederia plena autoridade ao presidente dos EUA, Joe Biden, para transferir os ativos russos congelados nos EUA para Kiev, a fim de auxiliar na reconstrução da Ucrânia, e proibiria a liberação dos fundos sancionados por Moscou até que a Rússia saísse da Ucrânia e concordasse em compensar o país pelos danos.

A administração dos EUA acolhe o projeto "em princípio", conforme citado pelo NSC, acrescentando que ele "forneceria a autoridade necessária para que o poder executivo apreendesse ativos soberanos russos em benefício da Ucrânia". Ao mesmo tempo, as autoridades dos EUA gostariam de coordenar suas ações com parceiros de outros países do G7 para reduzir os riscos de minar a confiança dos investidores estrangeiros no sistema financeiro dos EUA, segundo o relatório.

continua após o anúncio

No final de dezembro, o New York Times informou que os Estados Unidos e seus aliados europeus renovaram as discussões para acessar US$ 300 bilhões em ativos russos congelados e usá-los para ajudar a Ucrânia. Após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, os países ocidentais impuseram sanções abrangentes à Rússia, incluindo o congelamento de quase metade das reservas cambiais do país. A Rússia sustenta que qualquer tentativa do Ocidente de confiscar seus ativos congelados violaria o direito internacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: