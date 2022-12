Casa Branca critica governador do Texas por despacho de imigrantes na véspera de Natal

Apoie o 247

Por Nandita Bose e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca acusou nesta segunda-feira o governador do Texas, Greg Abbott, de colocar vidas em risco após ônibus cheios de imigrantes da fronteira sudoeste do Texas serem deixados perto da casa da vice-presidente Kamala Harris, em Washington, D.C., em uma fria véspera de Natal.

O republicano Abbott, um crítico veemente das políticas de imigração do governo Biden, não reconheceu o envio dos veículos na véspera de Natal e seu escritório não reivindicou a responsabilidade. O presidente Joe Biden é um democrata.

Estima-se que entre 110 e 130 migrantes em busca de asilo nos Estados Unidos, muitos deles famílias com crianças, foram colocados em ônibus por autoridades do Texas, disseram grupos de ajuda a imigrantes no domingo, depois que os migrantes chegaram à capital dos EUA.

"O governador Abbott abandonou crianças na beira da estrada em temperaturas abaixo de zero na véspera de Natal sem coordenação com nenhuma autoridade federal ou local", disse o porta-voz da Casa Branca, Abdullah Hasan, em comunicado.

"Os jogos políticos não levam a nada e apenas colocam vidas em perigo", acrescentou Hasan.

O Texas transportou milhares de migrantes de ônibus para Washington, Nova York e Chicago, em uma medida que alguns críticos classificaram como uma manobra política, em meio a um debate nacional sobre os altos níveis de chegada de imigrantes ao longo da fronteira sul dos EUA.

Hasan disse que o governo Biden está disposto a trabalhar com democratas e republicanos em soluções para a questão dos migrantes.

