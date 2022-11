Casa Branca diz estar “contente” por Bolsonaro reconhecer derrota

Apoie o 247

ICL

247 - Após o presidente norte-americano Joe Biden, reconhecer a vitória e pedir cooperação ao candidato eleito Lula, a Casa Branca disse estar “contente” com o pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) reconhecendo a derrota nas eleições deste ano.

“Estamos satisfeitos em ver que o presidente Bolsonaro reconheceu os resultados da eleição e autorizou o início do processo de transição. O TSE determinou que quem venceu as eleições livres e justas foi o presidente eleito Lula. A vontade do povo do Brasil deve ser respeitada”, comentou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, nesta terça-feira (2).

A Casa Branca reconheceu o resultado das eleições brasileiras menos de 1h após o fim da apuração. Biden conversou com Lula durante cerca de 20 minutos na segunda-feira (31) para parabenizá-lo pela vitória.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.