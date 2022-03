Casa Branca diz que EUA não têm interesse em uma Terceira Guerra Mundial

Apoie o 247

247 - A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta segunda-feira (14) que os Estados Unidos não têm interesse no início de uma Terceira Guerra Mundial. De acordo com a reportagem da CNN, Psaki respondia a um questionamento sobre a utilização de armas nucleares pela Rússia na Ucrânia e disse que a ação não está de acordo com as normas globais.

"Qualquer presidente tem que pensar em como liderar o mundo como deixar claro que essas ações são cruéis, inaceitáveis e não estão em linha com as normas globais. Mas ao mesmo tempo pensar nos nossos interesses nacionais. Dar início a Terceira Guerra Mundial certamente não está no interesse dos Estados Unidos. Trazer soldados norte-americanos para solo ucraniano para combater a Rússia não está em nossos interesses", declarou Psaki.

Nesta segunda-feira (14) terminou a nova rodada de negociações entre as delegações de Rússia e Ucrânia. De acordo com Mikhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, as tratativas devem continuar nesta terça (15), após uma "pausa técnica" para a realização de discussões sobre o conflito.

No início do mês, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, classificou como "devastadora" a possibilidade de uma terceira guerra mundial.

