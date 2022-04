Casa Branca diz que não pode confirmar relatos de que arma química foi usada em Mariupol

As acusações iniciais foram feitas pelos neonazis do Batalhão Azov. Moscou já havia alertado que alegações como essa poderiam ser usadas para criar um pretexto para mais punições edit

247, com Sputnik Brasil - Os Estados Unidos não podem confirmar as alegações de que uma arma química foi usada em Mariupol, na Ucrânia, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, nesta terça-feira, 12.

"Nada para confirmar neste momento", disse Psaki a repórteres durante uma coletiva de imprensa a bordo do Air Force One. Psaki acrescentou que os Estados Unidos não têm ninguém no terreno na Ucrânia para participar de uma investigação sobre as alegações.

Nesta segunda-feira, 11, a ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, disse que o Reino Unido está tentando verificar as alegações de que a Rússia teria usado armamento químico na cidade portuária.

A deputada ucraniana Ivanna Klympush disse que a Rússia usou uma “substância desconhecida” em Mariupol e que a população apresentava problemas respiratórios. “O mais provável, armas químicas”, tuitou ela.

As acusações iniciais foram feitas pelo batalhão neonazi Azov, em um canal no Telegram.

Moscou já havia alertado que alegações como essa poderiam ser usadas para criar um pretexto para os EUA e seus aliados ocidentais intensificarem os esforços para punir a Rússia pelo conflito em andamento.

