Casa Branca diz que reunião entre Putin e Biden é possível com desescalada na Ucrânia

TASS - Uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seu colega norte-americano, Joe Biden, só é possível após uma redução significativa na Ucrânia, disse a diretora de comunicações da Casa Branca, Kate Bedingfield, a repórteres nesta terça-feira.

"Ele disse ontem que estaria disposto a se encontrar com o presidente Putin novamente ou conversar com ele", disse ela. "Não vou estabelecer pré-condições para uma conversa entre o presidente Biden e o presidente Putin, exceto para dizer que fomos muito claros e o presidente Biden deixou muito claro que é preciso haver uma desescalada tangível da Rússia e um claro, compromisso genuíno com a diplomacia."

Na segunda-feira, Biden disse que uma nova reunião pessoal com Putin era possível, acrescentando que as perspectivas para tais conversas dependeriam de sua agenda.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em 24 de fevereiro em um discurso televisionado no início da manhã que havia lançado uma operação militar especial na Ucrânia em resposta a um pedido de ajuda dos líderes das repúblicas de Donbass. Ele ressaltou que Moscou não tinha intenção de ocupar territórios ucranianos, o único objetivo da operação, ressaltou o líder, é a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. Os países ocidentais responderam às ações das autoridades russas aplicando sanções contra pessoas físicas e jurídicas.

Em 3 de março, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, chamou as sanções de "uma espécie de imposto sobre a independência". Ele expressou confiança de que a situação em torno da Ucrânia será resolvida e "uma solução será encontrada".

