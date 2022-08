Casa Branca ficou "enfurecida" com ida de Pelosi a Taiwan, diz Bloomberg

Governo dos EUA agiu com planos de contenção para tentar minimizar as consequências da viagem da presidente da Câmara à ilha rebelde edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A Casa Branca ficou "enfurecida" ao saber que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, estava se preparando para visitar Taiwan, indicou a Bloomberg citando pessoas ligadas ao assunto.

A mídia também observa que Pelosi insistiu em "usar a viagem como um ponto culminante de sua carreira".

Segundo as fontes, a Casa Branca enviou membros de alto escalão do Conselho de Segurança Nacional, bem como funcionários do Departamento de Estado, para que informassem Pelosi e sua equipe sobre os riscos geopolíticos da viagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Contudo, ao perceber a determinação de Pelosi, a Casa Branca passou a realizar planos de contenção, criando condições para garantir que os canais de comunicação com Pequim funcionassem e minimizar as consequências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diversas reuniões foram realizadas entre os funcionários norte-americanos e seus homólogos na embaixada da China em Washington.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, instou Pequim a não reagir de forma exagerada em resposta à visita de Pelosi a Taiwan, bem como para não a utilizar como pretexto para elevar as tensões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.