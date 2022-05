Casa Branca incentiva Senado a aprovar prontamente projeto de lei de ajuda à Ucrânia

O senador norte-americano Rand Paul, no início do dia, atrasou uma tentativa do Senado de acelerar o projeto edit

Sputnik - A Casa Branca incentiva todos os senadores dos EUA a aprovar imediatamente a lei de ajuda de US$ 40 bilhões para a Ucrânia e acredita que já contém medidas de supervisão suficientes para evitar qualquer uso indevido dos fundos, disse a secretária de imprensa Jen Psaki nesta quinta-feira (12).

O senador norte-americano Rand Paul, no início do dia, atrasou uma tentativa do Senado de acelerar o projeto. Ele citou preocupações com gastos do governo, dívida e inflação.

Paul exigiu uma emenda à legislação que prevê mais supervisão federal do dinheiro e das armas enviadas para a Ucrânia.

