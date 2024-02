Casa Branca nega que Biden esteja sofrendo problemas de memória

Apoie o 247

Reuters – A Casa Branca criticou veementemente, na sexta-feira, um relatório de um conselheiro especial do Departamento de Justiça que sugeriu que o presidente Joe Biden estava sofrendo lapsos de memória, e a vice-presidente Kamala Harris chamou o relatório de "claramente politicamente motivado".

O relatório do Conselheiro Especial Robert Hur, ex-procurador dos EUA em Maryland durante a administração republicana de Donald Trump, provocou uma briga em ano eleitoral e renovou questões sobre a idade avançada de Biden. Esta semana, Biden, 81 anos, confundiu os nomes de vários líderes mundiais.

Ian Sams, porta-voz do escritório do conselheiro jurídico da Casa Branca, juntou-se à secretária de imprensa Karine Jean-Pierre na sala de coletivas de imprensa da Casa Branca para criticar o relatório de Hur e levantar questões sobre sua motivação.

Hur disse em um relatório divulgado na quinta-feira que optou por não apresentar acusações criminais após uma investigação de 15 meses sobre o manejo de documentos classificados por Biden porque o presidente cooperou. Hur disse que Biden seria difícil de condenar e o descreveu como um "homem idoso bem-intencionado com uma memória fraca" que não conseguiu lembrar aos investigadores quando seu filho, Beau Biden, morreu.

"Não acreditamos que essa parte do relatório viva na realidade", disse Jean-Pierre. "Nós simplesmente rejeitamos que isso seja verdade", disse Sams.

Harris correu em defesa de Biden quando questionada sobre o assunto após uma aparição na Casa Branca. "A maneira como o comportamento do presidente foi caracterizado nesse relatório não poderia estar mais errada nos fatos e é claramente politicamente motivada", disse ela, de acordo com um relatório de grupo.

Biden e o procurador-geral Merrick Garland tentaram apresentar o Departamento de Justiça como independente da Casa Branca, depois que Trump pressionou o DOJ para encerrar uma investigação sobre o papel da Rússia nas eleições de 2016.

Biden disse na quinta-feira à noite que ainda acreditava que conselheiros especiais deveriam ter sido nomeados para investigar se ele ou Trump haviam manuseado documentos classificados. No entanto, Sams sugeriu que Hur, um republicano, pode ter sido influenciado pela política.

"Estamos em um ambiente político muito pressurizado. E quando você é o primeiro conselheiro especial na história a não indiciar ninguém, há pressão para criticar e fazer, você sabe, declarações que de outra forma você não faria", disse Sams.

Sams disse que o comentário do conselheiro especial de que Biden não conseguia se lembrar da data da morte de seu filho estava "realmente fora dos limites". Biden reagiu furiosamente na quinta-feira à noite ao comentário de Hur sobre seu filho, dizendo "como diabos ele se atreve" a trazer isso à tona.

O filho de Biden, Beau Biden, morreu em 2015 após lutar contra um câncer cerebral. O presidente regularmente invoca a morte de seu filho ao consolar parentes de membros do serviço que morreram em ação ou vítimas de violência armada, e visita seu túmulo no aniversário de 30 de maio de sua morte.

Biden concedeu as entrevistas nas quais o relatório do conselheiro especial foi baseado nos dias 8 e 9 de outubro, enquanto organizava a resposta dos EUA ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Sams disse que Biden ordenou o estabelecimento de uma força-tarefa para revisar o manejo de informações classificadas durante o período de transição entre um presidente e seu sucessor. Jean-Pierre disse que o médico de Biden durante seu exame físico no ano passado optou por não fazer um teste cognitivo em Biden porque ele claramente era capaz de lidar com as exigências de ser presidente.

Trump, 77 anos, o favorito à indicação presidencial republicana, também confundiu pessoas, recentemente confundindo a oponente republicana Nikki Haley com Nancy Pelosi, a democrata da Califórnia que foi presidente da Câmara dos Deputados quando ele estava no poder. Além de uma investigação sobre documentos classificados, Trump enfrenta processos, acusações, julgamentos e multas relacionadas a seus esforços para reverter a vitória eleitoral de Biden em 2020, negócios e abuso sexual.

