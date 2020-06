Casa Branca nega que Trump tenha perdido confiança em Guaidó

Sobre a decisão de Washington de apoiar Guaidó, Trump disse que "poderia ter vivido com ou sem isso" e, quando perguntado se havia se arrependido da decisão, afirmou: "não particularmente" edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Donald Trump, não perdeu a confiança no líder da oposição venezuelana Juan Guaidó, disse a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (22).

"Ele não perdeu a confiança", disse McEnany quando perguntada sobre o assunto.

Mais cedo na segunda-feira, Trump disse que se reuniria com o presidente venezuelano Nicolás Maduro apenas para falar sobre a saída "pacífica" de Maduro do cargo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que "sempre irá se posicionar contra o socialismo e com o povo da Venezuela"

Sobre a decisão de Washington de apoiar Guaidó , Trump disse que "poderia ter vivido com ou sem isso" e, quando perguntado se havia se arrependido da decisão, afirmou: "Não particularmente".

Guaidó se proclamou presidente interino da Venezuela em janeiro de 2019. Os Estados Unidos e seus aliados o reconheceram como líder legítimo do país, enquanto Rússia, China, Turquia e várias outras nações reconhecem Maduro como presidente da Venezuela.

