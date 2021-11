Casa Branca teria solicitado dados sobre exercícios militares dos EUA na Europa para 'conter Rússia'

Casa Branca pediu ao Pentágono informações detalhadas sobre todos os exercícios militares dos EUA realizados na Europa nos últimos anos com o objetivo de conter a Rússia edit

Sputnik - A administração dos Estados Unidos solicitou ao Departamento de Defesa norte-americano uma lista completa dos exercícios militares realizados na Europa e "outras medidas para conter a Rússia", bem como a justificativa de cada um deles, informou o jornal The Washington Post na sexta-feira (19), citando fontes.

Essa informação é necessária para que a Casa Branca analise as operações já realizadas e planeje medidas semelhantes no futuro, de acordo com a mídia.

"As missões militares dos EUA na Europa aumentaram nos últimos anos em meio às tensões com Moscou, o que levou a uma série de exercícios, voos de observação e operações navais para afastar as Forças Armadas russas de mais aventureirismo na Europa e assegurar aos aliados na região que os Estados Unidos levam a sério suas obrigações de os proteger", segundo o jornal.

A Casa Branca ainda não comentou oficialmente esta informação.

