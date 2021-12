Casa Rosada, sede do governo argentino, recebe ameaça de bomba

De acordo com as primeiras informações, o palácio oficial da presidência da Argentina está cercado pelas brigadas das polícias Federal e Municipal edit

Revista Fórum - De acordo com informações do jornal argentino Página 12 a Casa Rosada recebeu uma ameaça de bomba. Neste momento as brigadas de explosivos das polícias Federal e Municipal atuam nos entornos e dentro do palácio presidencial. Todo o perímetro do lugar foi isolado.

Segundo relatos da polícia, uma pessoa ligou para o 911 para avisar sobre “uma bomba que seria plantada” na Casa Rosada. A ligação teria sido realizada a partir da cidade de Olavarria, em Buenos Aires.

Após receber a denúncia, a Polícia Municipal deu o alerta e o protocolo de segurança foi acionado.

