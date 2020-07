Casal de brancos destrói mural do Black Lives Matter na Califórnia (vídeo)

Na verdade, só a mulher trabalhou, pintando as letras do mural com tinta preta, enquanto o marido a escoltava e discutia com críticos que os acusavam de racismo edit

Revista Fórum - As cenas do vídeo abaixo teriam acontecido na tarde de sábado (4), na cidade de Martínez, no norte da Califórnia, horas depois que manifestantes pintaram um mural do movimento antirracista Black Lives Matter em frente ao Tribunal de Justiça da cidade, durante a celebração do Dia da Independência no país.

Um casal de brancos chegou ao local pouco depois, e a mulher passou a pintar novamente as letras do mural com tinta preta. O marido apenas a observava, a incentivava e a escoltava, enquanto discutia com críticos que se aproximavam da cena, e que os acusavam de racismo.

