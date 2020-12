Casal infectado com coronavírus morre de mãos dadas após 61 anos casados

247 - Um casal de idosos infectados com o novo coronavírus morreu de mãos dadas em hospital em Raleigh, na Carolina do Norte, nos EUA. A reportagem é do portal UOL.

Segundo a Fox News, Doris Pope, de 78 anos, e Sherwood Pope, quatro anos mais velho, foram hospitalizados há cerca de uma semana com sintomas graves da covid-19. Eles eram casados há 61 anos.

A reportaem ainda acrescenta que, durante a internação, os dois precisaram de ventilação mecânica para respirar e, inicialmente, ficaram em leitos separados. Sherwood, no entanto, pediu para estar junto à mulher dias depois e foi atendido.

O filho do casal, Brian, disse como foi o fim da vida dos pais. "Eles [funcionários do hospital], então, montaram as duas camas. Os dois se deitaram e deram as mãos", iniciou ele ao veículo.

O conhecimento liberta. Saiba mais