Caso Bruno e Dom: Brasil pode ter o maior prejuízo dos últimos anos à sua imagem, avaliam diplomatas

Os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips têm potencial para isolar ainda mais o Brasil dos debates de agenda ambiental edit

247 - Diplomatas de carreira ouvidos pela Folha de S. Paulo avaliam que os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Amazônia podem causar o maior prejuízo à imagem do Brasil no exterior dos últimos anos.

O caso envolve tudo o que o Itamaraty tenta esconder da comunidade internacional: os ataques no Brasil à imprensa, o descaso com os povos indígenas e a entrega da Amazônia a interesses econômicos. Além disso, o episódio envolve a morte de um cidadão estrangeiro em território brasileiro.

Na avaliação de diplomatas, o Brasil será questionado sobre preservação ambiental nas próximas fases de ingresso à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). A morte do britânico Dom Phillips poderá causar prejuízos a médio e longo prazo na relação do Brasil e do Reino Unido e ter impacto no apoio do país à entrada dos brasileiros "clube dos ricos".

A conclusão é de que a morte de Bruno e Dom tem potencial para isolar ainda mais o Brasil de Jair Bolsonaro (PL) da agenda ambiental.

