Caso Khashoggi: Biden é acusado de "capitulação" aos sauditas

RT - O governo dos EUA determinou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, deveria receber imunidade pelo assassinato do jornalista do Washington Post Jamal Khashoggi em 2018. A administração Biden citou a promoção do príncipe ao papel de primeiro-ministro em um processo judicial apresentado na quinta-feira.

Esta sugestão provocou uma forte reação da noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz, bem como de ativistas de direitos humanos.

>>> Leia mais: EUA afirmam que príncipe saudita Bin Salman não pode ser julgado por execução de jornalista

O brutal assassinato de Khashoggi na Turquia, que a CIA determinou ter sido ordenado por Bin Salman, amplamente conhecido como MBS, deixou uma grande marca nas relações EUA-Saudi. Manter o reino e a MBS pessoalmente responsáveis foi um importante ponto de discussão para Joe Biden durante sua campanha presidencial, na qual ele prometeu fazer do país um "pária" no cenário internacional.

De acordo com o arquivamento, o Departamento de Estado dos EUA "reconhece e permite a imunidade do Primeiro Ministro Mohammed bin Salman como um chefe de governo em exercício". Ao mesmo tempo, reitera sua "condenação inequívoca" do assassinato "hediondo" de Khashoggi, mas "não tem opinião" sobre os méritos da ação judicial movida por Cengiz e pela organização de direitos humanos Democracia para o Mundo Árabe Agora (DAWN) contra o Príncipe Herdeiro e seus supostos "co-conspiradores".

O pedido de imunidade do governo não é vinculativo, portanto a decisão sobre o status do MBS permanece com o juiz. Em resposta à notícia, Cengiz disse que "Jamal morreu novamente".

Sarah Leah Whitson, a chefe da DAWN, fundada pelo próprio Khashoggi, descreveu a ação da administração Biden como "uma capitulação às táticas de pressão sauditas". Ela se referiu às reportagens da mídia em março que MBS supostamente recusou o pedido de Biden para aumentar a produção de petróleo saudita, a menos que a administração dos EUA lhe concedesse imunidade às ações judiciais.

Enquanto isso, Nihad Awad, o chefe do Conselho de Relações Americanas-Islâmicas, escreveu que "a administração Biden vendeu o sangue de Jamal Khashoggi pelo petróleo saudita".

A Arábia Saudita ainda não comentou sobre o desdobramento legal. De acordo com reportagens da mídia, o Príncipe Herdeiro garantiu anteriormente a Biden que seu governo havia tomado medidas para evitar que "erros" semelhantes aos cometidos no caso de Khashoggi acontecessem novamente no futuro.

