Casos de coronavírus confirmados no mundo no mesmo dia ultrapassam os da China

A OMS anunciou nesta quarta-feira (26) que o número de novas pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo em um dia é superior ao registrado na China, chegando a 427

O número de novas pessoas contaminadas pelo coronavírus no mundo em um dia é superior ao registrado na China, anunciou nesta quarta-feira a Organização Mundial da Saúde (OMS). A reportagem é do jornal O Globo.

Com 411 novos casos na China e 427 casos ao redor do planeta na terça-feira, o número de contágios fora da China em um dia ultrapassou pela primeira vez o de adoecimentos no país asiático, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante uma reunião na sede da OMS em Genebra.

Na Europa, Áustria, Suíça, Grécia e Croácia também registraram seus primeiros casos do novo coronavírus desde a última terça-feira. Além disso, morreu nesta quarta-feira, em Paris, o primeiro francês vítima do Covid-19. Segundo autoridades de saúde da França, a vítima não viajou a regiões afetadas pela epidemia, acrescenta a reportagem.