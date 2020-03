Casos de coronavírus ultrapassam os 100 mil em todo o mundo

Na China, centro da epidemia, os números estão diminuindo, enquanto no resto do mundo o vírus atinge cada vez mais pessoas edit

247 - Os casos registrados do novo coronavírus (Covid-19) ultrapassam os 100 mil em todo o mundo. Matéria do portal G1 informou sobre um levantamento divulgado nesta sexta-feira, 6, pela Universidade John Hopkins mostrando que a China, país de onde surgiu a epidemia, continua sendo o país com mais casos registrados, com quase 90 mil pessoas infectadas. Porém, no país, os números continuam a cair, enquanto no resto do mundo ocorre o contrário; cada dia, aparecem novos países e regiões atingidos pelo vírus.

Os países com mais casos registrados fora da China, são, respectivamente, Coreia do Sul (6.593 casos, 42 mortes), Irã (4.747 casos, 124 mortes) e Itália (3.858 casos, 148 mortes). Entretanto, mais de 80 países, em todos os continentes do globo terrestre, confirmaram casos da gripe.

Na América Latina, sete países já têm registros da doença: Brasil, Argentina, México, Chile, Equador, República Dominicana e Peru.