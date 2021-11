Casos de Covid-19 na Europa voltam a disparar e preocupa OMS

Segundo a OMS, o número de casos na Europa e na Ásia Central aumentou 6% em uma semana, e as mortes 12%, com novas infecções diárias aumentando em 55% no mês passado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que o relaxamento de medidas sanitárias preventivas de contenção da Covid-19 aliado à cobertura vacinal desigual estão levando a Europa a um ponto crítico da pandemia, voltando a níveis recordes com previsão de 500 mil mortes até fevereiro.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o número de casos na Europa e na Ásia Central aumentou 6% em uma semana, e as mortes 12%, com novas infecções diárias aumentando em 55% no mês passado.

Segundo a OMS, todos os 53 países da região estão enfrentando "uma ameaça real do ressurgimento da Covid-19 ou já a combatem" . O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, desaconselhou a flexibilização de medidas. Para o dirigente, os governos devem reimpor ou continuar com medidas sociais e de saúde pública.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE





PUBLICIDADE