Casos “importados” criam nova onda de coronavírus na Ásia, que retoma estado de alerta

A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou que 46 novos casos de coronavírus foram registrados no país, com um deles por transmissão local - o que não havia sido registrados nos últimos três dias edit

Revista Fórum - Após esforços para controlar os casos de coronavírus, autoridades de países da Ásia entraram nova alerta neste final de semana por causa dos chamados “casos importados”, de pessoas que estão levando a Covid-19 aos países.

A Comissão Nacional de Saúde da China divulgou neste domingo (22) que 46 novos casos de coronavírus foram registrados no país, com um deles por transmissão local – o que não havia sido registrados nos últimos três dias. Foi o quarto dia consecutivo com aumento dos casos importados do exterior, segundo a Reuters.

Leia mais na Fórum.