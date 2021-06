Castillo vira e esquerda está a um passo de vencer eleição no Peru

Com a virada, Pedro Castillo lidera com 50,07% dos votos válidos contra 49,92% de Keiko Fujimori edit

247 - Com 94% das urnas apuradas, o candidato de esquerda, Pedro Castillo, ultrapassou a adversária Keiko Fujimori na disputa pela presidência do Peru. De acordo com a Justiça Eleitoral peruana, Castillo tem 8.3359.160 votos contra 8.373.661 de Fujimori. Com a virada, Castillo lidera com 50,07% dos votos válidos contra 49,92% da rival.

O órgão eleitoral do Peru havia alertado, com 40% dos votos apurados, que "o voto rural e o voto na selva" são os últimos a serem apurados. Estas duas regiões são consideradas favoráveis a Castillo.

