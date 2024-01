Catar envia novas propostas de cessar-fogo a Israel e Hamas

Apoie o 247

TASS - O Catar enviou a sua proposta de acordo de cessar-fogo a Israel e ao movimento palestino Hamas.

O plano, divulgado pela Bloomberg, prevê a libertação de todos os reféns detidos na Faixa de Gaza. Israel, por sua vez, libertará vários prisioneiros palestinos. O documento também diz que a quantidade de ajuda humanitária entregue àFaixa de Gaza deveria ser aumentada.

Os esforços destinados a alcançar um acordo de cessar-fogo são dificultados pela determinação declarada de Israel em continuar a sua operação militar na Faixa de Gaza até que o movimento Hamas seja totalmente destruído, segundo a Bloomberg.

