Causa da morte de soldados norte-americanos na Jordânia pode ter sido falha do Exército dos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - As Forças Armadas dos Estados Unidos não conseguiram impedir o ataque de um drone que matou três de seus membros no domingo (28) porque o aparato foi confundido com um drone americano que se aproximava, ao mesmo tempo, da base atingida perto da fronteira da Jordânia com a Síria, segundo uma autoridade dos EUA, informa a Folha de S.Paulo.

Autoridades militares ainda tentam entender melhor o incidente e como o drone kamikaze foi capaz de causar tantas baixas. "Estamos tentando descobrir como um drone conseguiu evitar nossas defesas", disse a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh.

continua após o anúncio

O ataque de domingo, que autoridades de Defesa dos EUA disseram também ter ferido pelo menos 40 integrantes das suas forças armadas, atingiu o posto avançado Tower 22, perto da fronteira da Jordânia com a Síria. Os EUA mantêm cerca de 2.500 soldados no Iraque e cerca de 900 na Síria, onde spostamente atuam contra o grupo terrorista "Estado Islâmico".

O governo estadunidense ainda não chegou à conclusão sobre a autoria do ataque de domingo. A Casa Branca trabalha com a hipótese de que seja o grupo Kataib Hezbollah, com sede no Iraque.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: