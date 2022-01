Cazaquistão impõe "nível vermelho crítico" de ameaça terrorista em todo o país

Apoie o 247

Sputnik - O governo do Cazaquistão impôs nesta sexta-feira (7) o "nível vermelho crítico" de ameaça terrorista em todo o país.

Com este nível de ameaça terrorista os serviços de segurança podem revistar veículos, inclusive de transporte, e também restringir ou proibir temporariamente o seu movimento. Esse nível também permite às autoridades entrar livremente em alojamentos e outras instalações. Além disso, pode ser imposto o controle da informação transmitida pelos canais de televisão.

"Adicionalmente, se prevê a mobilização total e prontidão de combate de todas as forças especiais".

De acordo com os dados da Guarda Nacional, durante os protestos no país foram danificados cerca de 50 equipamentos militares, oito dos quais não podem ser reparados.

O Ministério do Interior informou que foram eliminados 26 criminosos armados e mais 18 foram feridos.

Os protestos em massa no Cazaquistão começaram nos primeiros dias do ano contra o aumento nos preços do gás liquefeito (GLP). Diversos confrontos com a polícia foram registrados nas ruas das principais cidades do país, incluindo Almaty. Em 5 de janeiro, a Internet foi desligada em todo o território do país, vários canais de televisão pararam temporariamente a transmissão. O estado de emergência foi introduzido até 19 de janeiro.

No mesmo dia o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokaev, demitiu o governo e assumiu a presidência do Conselho de Segurança da República, solicitando assistência militar à Organização do Tratado de Segurança Coletiva (CSTO, na sigla em inglês). As Forças de Paz da CSTO foram enviadas ao país por tempo limitado. Cerca de 2,5 mil militares da CSTO foram mobilizados.

