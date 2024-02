Cebrapaz apoia declarações de Lula contra o genocídio palestino

Apoie o 247

247 - O Cebrapaz (Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz) expressou seu apoio às críticas contundentes do presidente Lula à guerra conduzida por Israel na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 29 mil pessoas mortas.

Por conta das críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata. Em resposta, o embaixador de Israel no Brasil foi convocado pelo Itamaraty para dar explicações.

Segundo a entidade, Lula expressa seu "compromisso inabalável com os princípios universais de direitos humanos e justiça", ao comparar os ataques indiscriminados de Israel ao nazismo alemão.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. Leia abaixo a íntegra da nota:

CEBRAPAZ APOIA AS DECLARAÇÕES DE LULA CONTRA O GENOCÍDIO NA PALESTINA

Identificamo-nos com os propósitos e os esforços por justiça e paz do presidente Lula e de solidariedade com o povo martirizado da Palestina.



A violência e a opressão infligidas ao povo palestino causam consternação e revolta nos povos de todo o mundo. Ao se insurgir contra tais atos do Estado sionista, o presidente Lula honra o Brasil e o povo brasileiro e eleva ainda mais a sua estatura de estadista colocando-se na vanguarda da solidariedade ao povo palestino e no empenho pela paz.

Os ataques brutais, os bombardeios, a matança de civis, principalmente mulheres e crianças, as demolições de casas, escolas e hospitais, a expulsão da população de seu território e o bloqueio implacável imposto à Faixa de Gaza têm causado um sofrimento inimaginável e despertam a mais forte repulsa em todo o mundo. Ao denunciar corajosamente esses atos de violência e injustiça, o Presidente Lula demonstra um compromisso inabalável com os princípios universais de direitos humanos e justiça. Suas palavras ressoam não apenas entre os brasileiros, mas em todo o mundo, ecoando o clamor por paz e dignidade para o povo palestino.

Apoiamos as gestões do Presidente Lula junto a outros chefes de Estado e de governos e aos organismos internacionais pelo cessar-fogo imediato e duradouro, pelo restabelecimento da ajuda humanitária à população palestina e pela independência da Palestina, com a criação do seu Estado Nacional com plena autodeterminação.

Repudiamos as declarações agressivas contra o Brasil e seu líder, o Presidente Lula, proferidas pelo genocida-mor do mundo, o primeiro-ministro do Estado sionista israelense. De igual modo, apoiamos a iniciativa do governo brasileiro em chamar de volta seu embaixador em Tel Aviv, reforçando o isolamento internacional de Israel.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2024

O Cebrapaz – Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz

