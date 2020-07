Celso Amorim: Bolsonaro faz questão de estampar a subserviência aos Estados Unidos

247 - O embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa nos governos Lula e Dilma Rousseff, repercutiu na TV 247 a visita de Jair Bolsonaro à embaixada norte-americana no último final de semana, para celebrar a Independência dos Estados Unidos, e afirmou que o atual governo faz questão de mostrar sua submissão ao país governado por Donald Trump.

Amorim disse que “nada é gratuito” e que, portanto, o gesto de Bolsonaro tem significado. “Nada é gratuito, então eu acho que parte do que ele faz é feito para ajudar o símbolo de ‘olha, somos sim subservientes aos Estados Unidos, isso é uma estratégia de governo’. Ele faz o contrário do que as pessoas fazem em geral, em vez de disfarçar, ele faz questão de explicitar. Não tem cabimento, não sei com quem ele ganha, mas tem uma coisa estranha aí que é bom para os jornalistas investigativos”.

Celso Amorim disse também que a ida de Bolsonaro à embaixada é motivo para crime de responsabilidade .

