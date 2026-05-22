Celso Amorim participa do Fórum Internacional de Segurança e de reunião do BRICS em Moscou

247 - O assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República, embaixador Celso Amorim, participa, entre os dias 26 e 29 de maio, em Moscou, do Fórum Internacional de Segurança, principal encontro promovido pelo Conselho de Segurança da Federação da Rússia voltado ao debate de temas estratégicos e de segurança internacional.



A programação prevê reuniões bilaterais com diversas autoridades à margem do evento, além da participação em encontro informal de representantes do BRICS. Entre os temas em discussão estarão os impactos da escalada dos conflitos atuais sobre a segurança alimentar e energética global, bem como propostas de fortalecimento da coordenação entre países do Sul Global diante de cenários de instabilidade internacional.



Segundo as autoridades russas, cerca de 140 delegações já confirmaram participação no Fórum, incluindo aproximadamente 50 representadas em nível ministerial ou equivalente.