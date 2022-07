Celso Amorim se reúne com europeus e fala sobre a política externa de Lula

Apoie o 247

247 - O ex-chanceler Celso Amorim se reuniu com diplomatas europeus para apresentar o que seriam as linhas gerais da política externa de um terceiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder em todas as pesquisas eleitorais. Amorim viajou a Brasília (DF) para participar de uma reunião organizada pela representação diplomática da França, comandada pela embaixadora Brigitte Collet. Também compareceram ao encontro o chefe da delegação da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibáñez, e representantes das demais missões europeias na capital federal. A conversa aconteceu no último dia 28.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (11) pelo jornal Folha de S.Paulo, o ex-ministro teria começado a apresentação reforçando que não teve participação no plano de governo de Lula e, como consequência, não falaria em nome do ex-presidente ou da campanha.

A guerra na Ucrânia foi um dos temas da reunião em Brasília. Em março, Amorim disse que a ocupação do território ucraniano foi um "erro" do presidente russo, Vladimir Putin. Em abril, o ex-ministro afirmou que a China tem as melhores condições para fazer negociações para terminar o conflito.

Segundo as pessoas que foram ao encontro, Amorim será uma das vozes mais ouvidas por Lula em temas internacionais num possível terceiro mandato, independentemente de quem seja indicado para assumir o Ministério das Relações Exteriores.

Intenções de voto

A pesquisa telefônica do Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual - fundado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) - e divulgada nesta segunda-feira (11), mostrou que o ex-presidente Lula lidera a disputa pela presidência da República e tem uma diferença de dez pontos percentuais para o segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL). Em segundo turno, o petista ficou mais de 15 pontos percentuais à frente do seu adversário.

