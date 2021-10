Celso Amorim sobre exercícios militares dos EUA no Brasil: "nossa soberania está muito vulnerada"

Apoie o 247

Por Denise Assis, do Jornalistas pela Democracia, para o 247 - Através de uma ISSN, que fez circular no dia 14 de outubro deste mês, Bolsonaro dá ciência de que estarão em solo brasileiro, no período de 28 de novembro a 18 de dezembro, “forças militares dos Estados Unidos da América”, para “exercício de adestramento combinado”.

O que quer que isto signifique, este tipo de presença mereceu do ex-chanceler, Celso Amorim, o seguinte comentário: “Nossa soberania está muito vulnerada”.

Em sua opinião, contrária a ações dessa natureza, ele destaca: “eu não favoreço esse tipo de exercício para reforçar à ‘intemporalidade’ com EUA ou qualquer outra grande potência especialmente em nosso território. É típico de alianças militares”.

Amorim diz ainda que “ao Brasil não interessa ser membro da OTAN”, e ressalva: “pode haver cooperação, mas dentro de certos limites”.

De acordo com o blog oficial do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos PPEC), esta é a definição de uma ISSN: “sigla de International Standard Serial Number. Significa, em português Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas. Se refere a um sistema internacional padronizado de publicações seriadas. Assim, ele identifica numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por edição. É um código identificador utilizado internacionalmente para títulos de publicações seriadas”. A de Bolsonaro adianta que as forças militares americanas, composta de cerca de 200 integrantes, vão estar no Vale do Paraíba com equipamentos que envolvem desde “sensores” até aparelhos de Comunicações e armamentos. A ISSN é assinada por Bolsonaro e pelo ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, com data de 13 de outubro.

