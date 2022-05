Celular do primeiro-ministro espanhol foi infectado pelo programa espião Pegasus

Apoie o 247

ICL

Reuters - Autoridades espanholas detectaram o spyware "Pegasus" nos telefones celulares do primeiro-ministro Pedro Sánchez e da ministra da Defesa Margarita Robles, disse o ministro do governo para a presidência, Felix Bolanos, nesta segunda-feira.

Bolanos disse em entrevista coletiva que o telefone de Sánchez foi infectado em maio de 2021 e pelo menos um vazamento de dados ocorreu na época. Ele não disse quem poderia estar espionando o primeiro-ministro ou se grupos estrangeiros ou espanhóis eram suspeitos de estar por trás disso.

"As intervenções foram ilícitas e externas. Meios externos realizados por órgãos não oficiais e sem autorização do Estado", disse, acrescentando que as infecções foram comunicadas ao Ministério da Justiça, cabendo ao Tribunal Superior o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O anúncio ocorreu após intensa pressão sobre o governo de coalizão de esquerda para se explicar depois que o grupo de direitos digitais do Canadá Citizen Lab disse que mais de 60 pessoas ligadas ao movimento separatista catalão foram alvos do spyware "Pegasus" feito pelo NSO Group de Israel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após as alegações de espionagem de membros do movimento separatista catalão, o principal aliado do governo minoritário no parlamento, o partido pró-independência ERC, disse que não apoiará o governo até que Madri tome medidas para restaurar a confiança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pere Aragones, o presidente regional separatista catalão, disse na segunda-feira em um comunicado: "Quando a vigilância em massa é contra o movimento de independência catalã, só ouvimos silêncio e desculpas. Hoje tudo é feito às pressas.

"Mas o duplo padrão aqui é claro. Parece que contra o movimento de independência tudo é aceito."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O órgão de vigilância de dados da União Europeia pediu a proibição do Pegasus por alegações de que ele foi abusado por governos clientes para espionar ativistas de direitos humanos, jornalistas e políticos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE