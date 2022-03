Cenário de emergência alemão prevê cortes de energia para a indústria e paralisação das cadeias produtivas

Apoie o 247

FRANKFURT (Reuters) - A Alemanha ativou a primeira etapa de um plano de emergência para gerenciar o fornecimento de gás na maior economia da Europa em preparação para uma possível interrupção ou interrupção dos fluxos de gás natural da Rússia. consulte Mais informação

A Rússia respondeu por 55% das importações de gás da Alemanha em 2021. Embora esse número tenha caído para 40% no primeiro trimestre de 2022, o ministro da Economia, Robert Habeck, disse que a Alemanha não alcançará total independência do fornecimento russo antes de meados de 2024.

QUAL É O PROBLEMA?

Moscou disse na semana passada que criaria um mecanismo até 31 de março segundo o qual os chamados países "hostis" - aqueles por trás das sanções impostas pela invasão da Ucrânia pela Rússia - pagariam pelo gás em rublos. Isso inclui a Alemanha, potência industrial da Europa e outros aliados europeus.

A maioria agora paga em euros ou dólares.

Habeck, que é o ministro responsável pela segurança energética da Alemanha, rejeitou a demanda da Rússia, dizendo que os contratos seriam honrados nos termos atuais.

Os maiores clientes alemães da Rússia são Uniper (UN01.DE), RWE (RWEG.DE) e VNG (VNG.UL) da EnBW (EBKG.DE), todos com contratos de fornecimento de gás de longo prazo. Eles não comentaram perguntas sobre os preparativos individuais para qualquer interrupção.

O QUE É O PLANO DE GÁS DA ALEMANHA?

O "Plano de Emergência Gás" de Berlim tem três níveis de crise.

O primeiro nível, que o governo acionou, é o alerta precoce, quando há sinais de que uma emergência de abastecimento pode se desenvolver. O segundo é o alarme, quando uma interrupção no fornecimento ou uma demanda extraordinariamente alta perturba o equilíbrio usual, mas ainda pode ser corrigida sem intervenção.

O terceiro nível é de emergência, quando as medidas baseadas no mercado não conseguiram remediar a escassez. Nesta fase, o regulador de rede da Alemanha, o Bundesnetzagentur, deve decidir como distribuir o suprimento de gás restante em todo o país.

QUEM É PRIMEIRO AFETADO?

Se a Alemanha não garantir gás suficiente, a indústria será atingida primeiro. É responsável por um quarto da demanda de gás alemã.

"Isso significa que a produção industrial se perde, que as cadeias de suprimentos se perdem", disse Leonhard Birnbaum, executivo-chefe do grupo de energia alemão E.ON (EONGn.DE), à emissora pública ARD. "Certamente estamos falando de danos muito pesados."

As famílias privadas terão prioridade sobre a indústria, enquanto os hospitais, centros de saúde e outras instituições do setor público com necessidades especiais serão os últimos afetados por uma interrupção.