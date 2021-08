Cenário no Haiti é de devastação, uma semana após o terremoto

Há uma semana as terras do Haiti tremeram, com um número devastador de 2.189 mortos. Segundo o governo, 600 mil pessoas necessitam de ajuda humanitária urgente edit

247 - Há uma semana as terras do Haiti tremeram, com um número devastador de 2.189 mortos e mais de 12.000 feridos, enquanto os sobreviventes buscam refúgio e assistência do governo.

O terremoto teve origem na falha Enriquillo-Plantain Garden, que ficou inativa por 240 anos até o terremoto de 2010, responsável por mais de 200 mil mortos e 1,5 milhão de desabrigados, informa a Prensa Latina.

“Como o evento de 2010, o mecanismo deste terremoto indica uma falha de impulso oblíqua ao longo da zona Enriquillo-Plantain Garden, a principal estrutura de falha e o limite da microplaca na região”, observou o serviço.

Mais de 138 mil famílias foram atingidas pelo terremoto que causou graves danos às infraestruturas dos departamentos de Nippes, Sur e Grand Anse, enquanto o Governo estima que 600 mil pessoas necessitam de ajuda humanitária com urgência.

Nesta semana, vários países se mobilizaram para prestar assistência, entre eles Cuba, que destacou médicos, enfermeiras e outros especialistas de sua brigada para atender aos feridos.

Nações como Venezuela, México, Chile, Panamá, Colômbia, Estados Unidos, Japão e Alemanha também enviaram toneladas de ajuda humanitária ou equipes de resgate.

Desde quarta-feira, suprimentos médicos, água, alimentos e remédios começaram a chegar às áreas afetadas, embora autoridades regionais alertassem para o abandono de áreas distantes das cidades.

As autoridades também incentivaram organizações internacionais, ONGs ou outras associações que processam ajudas através da Proteção Civil, que tem estruturas em todos os departamentos e municípios do país.

A Proteção Civil proibiu o estabelecimento de campos de refugiados em áreas urbanas, argumentando que mais de 80% da população afetada reside em áreas rurais.

O terremoto do último sábado foi seguido pela tempestade tropical Grace, responsável por mais quatro mortes e um desaparecido no departamento Sudeste, segundo a coordenação da Proteção Civil daquela região.