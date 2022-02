Centenas de pássaros caem mortos sobre casas no México e causam perplexidade (vídeo)

Todos os anos, no inverno, bandos de aves dessa espécie migram do norte do Canadá para o México edit

Apoie o 247

ICL

247 - Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que centenas de pássaros da espécie graúna-de-cabeça-amarela (Xanthocephalus xanthocephalus) caem mortos sobre as casas e uma rua na cidade de Chihuahua, no norte do México. Autoridades mexicanas se declararam perplexas com as imagens. A reportagem é do portal UOL.

O fato ocorreu na manhã de 7 de fevereiro. A polícia local investigou a área da ocorrência e confirmou ter encontrado "centenas" de aves mortas.

Todos os anos, no inverno, bandos de aves dessa espécie migram do norte do Canadá para o México. Mas esta é a primeira vez que se registra um incidente dessa magnitude.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo, é possível ver quando o que parece uma nuvem grande de pássaros cai do céu, se chocando contra telhados das casas e o asfalto da rua. O jornal El Heraldo de Chihuahua informou que os moradores locais chamaram a polícia após se depararem com os pássaros mortos nas ruas.

Enorme bando de pássaros cai no chão em Cuauthemoc, México



Por que será né?..... pic.twitter.com/nivxq1UnJw CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 13, 2022





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE