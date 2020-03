Centro de Convenções de Madri vira hospital improvisado para milhares de pacientes

Pavilhões 7 e 9 do Centro de convenções de Madri foram transformado em unidade hospitalar para o atendimento de vítimas com sintomas leves do novo coronavirus. Comunidade também tem implementado uma rede de ajuda a vários hotéis que também receberão pacientes com sintomas da covid-19 edit

247 - A Espanha, que enfrenta o segundo pior surto da Europa e o quarto do mundo resultante do avanço do novo coronavírus, inaugurou, neste domingo (22) o centro hospitalar de Ifema, instalado no Centro de Convenções de Madri. Segundo as autoridades, o local, com capacidade para 200 leitos, já abriga cerca de 70 pacientes que apresentam sintomas leves e que foram transferidos de outras unidades hospitalares. O total de casos confirmados no país subiu para 28.572, antes 24.926 no dia anterior, e o total de mortes nas últimas 24 horas chegou a 1.720.

Segundo reportagem do jornal El País, “a pandemia de coronavírus e a saturação do sistema de saúde forçaram a Comunidade de Madri a improvisar em poucas horas um centro de emergência nos pavilhões 7 e 9 do recinto da feira, com a ajuda da Unidade de Emergência Militar (UME). Numa primeira fase, eles receberão 1.300 leitos convencionais e 96 leitos de UTI”. O”s pavilhões 1, 3 e 5 também estão disponíveis, se necessário, para expandir esse hospital de emergência para 3.000 leitos e, em estágios posteriores, para 5.000, se necessário”, completa o texto.

A comunidade madrilenha também tem implementado uma rede de ajuda a vários hotéis que também receberão pacientes com sintomas da covid-19. Nesta linha, o hospital de la Paz terá à disposição até 3 andares do hotel para atender até 20 pacientes por andar. “O perfil dos pacientes que ocuparão esses quartos são aqueles que, já com alta, não conseguem manter medidas de isolamento em suas residências, por várias razões, e internados em situação de pré-alta com prognóstico de boa evolução”, destaca a reportagem.