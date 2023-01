Centro de Soledar está sob comando das forças russas, diz chefe da RPD

Apoie o 247

MOSCOU, 10 de janeiro (Sputnik) - O chefe interino da República Popular de Donetsk (DPR) da Rússia, Denis Pushilin, anunciou na noite desta terça-feira (10) que as forças russas haviam conquistado o centro da cidade de Soledar.



"De acordo com as últimas informações, o centro de Soledar está sob o controle da divisão Wagner, e aqui os caras ganharam terreno de um lado e do outro. Eles já estão efetivamente avançando", disse Pushilin ao Channel One.



A empresa militar privada (PMC) do Grupo Wagner, que participa da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, assumiu todo o território de Soledar sob controle, com hostilidades ocorrendo no centro da cidade, disse o chefe da empresa, Yevgeny Prigozhin, na quarta-feira (9).



"Unidades do PMC Wagner assumiram o controle de todo o território de Soledar. Um caldeirão de combate foi formado no centro da cidade, onde estão ocorrendo batalhas urbanas. O número de prisioneiros será especificado amanhã. Gostaria de enfatizar mais uma vez que nenhuma unidade além das do Wagner PMC esteve envolvida no ataque a Soledar", disse Prigozhin na rede social russa VKontakte.



Soledar e Bakhmut, também conhecidos como Artyomovsk, estão localizados na parte controlada por Kiev da RPD, que se juntou à Rússia no outono passado depois que a população realizou um referendo. Bakhmut tem sido um importante centro de transporte para abastecer as tropas ucranianas em Donbass em meio à operação militar especial da Rússia.

